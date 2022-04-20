Sakarya'da lisede çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti

Sakarya'da bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Enes İşçan hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir öğrenci gözaltına alındı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 15:18

Sakarya'da lisede çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti

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'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan genç, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Marangozluk Bölümü öğrencisi Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında öğle teneffüsünde okul bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve diğer öğrencilerin de karıştığı olayda, İşcan yere düştü.

Okulda arkadaşıyla kavga eden Enes İşçan hayatını kaybetti. Okulda arkadaşıyla kavga eden Enes İşçan hayatını kaybetti.

BİR ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Başını mermere çarparak ağır yaralanan İşcan, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşcan'ın işitme engelli ve kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili öğrenci N.Ş'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.

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