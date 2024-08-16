Sakarya'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin maymun çiçeği hastası olmadığını bildirdi.

Sakarya'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü, Türkiye'de görüldü mü?

Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü hangi ülkelerde görüldü, Türkiye'de görüldü mü?

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'da tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığı açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ DEĞİL SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE) HASTASI

Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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