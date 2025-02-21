Sakarya'da motokuryelere trafiğe çıkma yasağı

Sakarya'da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebi ile cumartesi ve pazar günü motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Sakarya'da motokuryelere trafiğe çıkma yasağı

Konuya ilişkin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Sakarya ili genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle, 22.02.2025-23.02.2025 Cumartesi ve Pazar günleri için geçerli; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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