Sakarya'da motokuryelere trafiğe çıkma yasağı

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Sakarya ili genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle, 22.02.2025-23.02.2025 Cumartesi ve Pazar günleri için geçerli; motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.