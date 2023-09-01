Sakarya'da musluk hırsızlığı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sümbüllü, Soğuksu, Kurtköy, Tuzak, Yeşilvadi, Kargalıyeniköy, Servetiye, Nuriye, Kazimiye ve Martinler mahallelerinde 27-30 Ağustos tarihleri arasında cami, mezarlık ve hayrat çeşmelerinin musluklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler Ö.K. ve Ö.K'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki ifadelerinde muslukları hurdacılara sattıklarını itiraf eden zanlılar, 10 ayrı hırsızlık soruşturması kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Ekipler, çalınan muslukları bularak ilgili yerlere teslim etti.



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