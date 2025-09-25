Sakarya'da öğretmene darp: 2 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Sapanca Anadolu Lisesi öğretmeni Yusuf Yavuz Yılmaz, iddiaya göre bir konudan dolayı öğrencisini uyardı. Durumdan haberdar olan öğrencinin babası M.A., yanında arkadaşı İ.K. ile birlikte okula giderek öğretmen Yılmaz’ı darbetti.

Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yusuf Yavuz Yılmaz sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından öğrenci velisi M.A. ile velinin arkadaşı İ.K., gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



SALDIRIYA TEPKİ



Öğretmene yapılan saldırı öğretmenler, öğrenciler ve sendika temsilcileri tarafından protesto edildi.

Eyleme katılanlar ellerinde pankartlarla Sapanca Şehit Pilot Albay Güneri Ekici Parkı’na yürüdü. Grup adına basın açıklaması yapan Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Barış Çetin, eğitim camiasını üzen şiddet olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, “Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle maalesef had safhaya ulaşmıştır. Çoğu okulumuzda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler ve öğrenciler yoluyla sağlanmaya çalışılması, şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi alımı yapılması hayati bir zorunluluktur. Öte yandan eğitimde şiddetin önlenmesi, etkili ve caydırıcı tedbirler geliştirilmesi, eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının yasal koruma altına alınması gerekmektedir. Eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşundur. Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz, şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Bu ülkenin eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vandallara teslim olamayacak, bu vahşet olaylarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınana kadar konuyu gündemde tutmayı ve farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.