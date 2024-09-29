Sakarya’da otomobil koyun sürüsüne çarptı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada sürücü yaralandı, 11 koyun ise öldü.

Sakarya’da otomobil koyun sürüsüne çarptı

’da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, 11 koyun öldü.

Kaza, gece saatlerinde Çilekli Mahallesi’ndeki Orman İşletme Şefliğine ait orman deposu mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki E.Ç. kontrolündeki 52 ACG 756 otomobil yolda karşısına çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücü E.Ç. yaralanırken, 11 koyun ise öldü.

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