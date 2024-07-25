Sakarya'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, sürücü yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarlaya uçan otomobildeki Ramazan Gündoğdu (25) yaşamını yitirdi, sürücü U.Y. yaralandı.

Sakarya'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, sürücü yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kaynarca ilçesi Duduköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karasu istikametine giden U.Y. yönetimindeki 54 FS 828 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki Ramazan Gündoğdu yaşamını yitirdi, sürücü U.Y. yaralandı. Sürücü hastaneye götürülürken, cenaze Kaynarca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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