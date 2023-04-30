Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk ağır yaralı

Sakarya Geyve'de otomobil, bisikletli iki çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuklar Geyve Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk ağır yaralı

'nın Geyve ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Umurbey Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden S.Ö. yönetimindeki otomobil, İnciksuyu Mahallesi Şeyhedabali Caddesi'ne ara sokaktan çıkan bisikletli iki çocuğa çarptı.

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli iki çocuk ağır yaralı - 1

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.P (14) ve T.S (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

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