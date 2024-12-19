Sakarya’da polisten yürekleri ısıtan hareket

Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Pasaj 2000 önünde trafik polisi ‘insanlık ölmemiş’ dedirten bir harekete imza attı. Özel gereksinimli çocuğunu arabaya bindirmek istediği esnada zorlanan anneyi gören trafik polisi duyarsız kalmadı.

Yardıma koşan polisin örnek hareketi o esnada bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı. Yaşanan olay yürekleri ısıttı.