Sakarya'da sahte içkiden ölüm iddiası

Sakarya'da bir kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Haberler - DHA 31.05.2022 - 12:13

Sakarya'da sahte içkiden ölüm iddiası

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'nın Kocaali ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen Şenol Alarcin'in (54) bahçede cansız bedeni bulundu.

Şenol Alarcin, dün Şerbetpınarı Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki bahçeye giderek içki içti.

Bir süre sonra yakınları, Alarcin'in bahçede cansız bedenini buldu. Sahte içkiden hayatını kaybettiği öne süren Alarcin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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