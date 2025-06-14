Sakarya'da sanayi sitesinde yangın paniği

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Dörtyol Sanayi Sitesi 9. Yol'da bulunan nalbur malzemeleri satan dükkanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Paniğe ve maddi hasara neden olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.