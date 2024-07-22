Sakarya'da şarampole yuvarlanan kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da şarampole yuvarlanan kişi öldü

Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden otomobilin sürücüsü Ahmet Yavuzer (57), Karadere Mahallesi mevkisinde ihtiyaç molası için aracını durdurdu.

Yol kenarındaki bariyerden atlayarak otluk alana geçen Yavuzer, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan eşinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aşağı inen ekipler, yaptıkları kontrolde Yavuzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yavuzer'in cenazesi, incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince halatlarla yukarı çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda araç kuyruğu oluştu.

Bu arada Yavuzer'in, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'ndeki yazlıklarında tatil yaptıktan sonra ikamet ettiği İstanbul'un Üsküdar ilçesine gittiği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...