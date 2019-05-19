Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E. (21), M.E. (57), F.H. (43), A.E. (62), K.H. ve B.U. silahla yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burada yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E, M.E. ve F.H. ve B.U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Hastaneye gelen yaralı yakınları arasında çıkan arbede ekiplerce önlendi.



Öte yandan yaralıların bulunduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.



Polislerin durumunun iyi olduğu, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

