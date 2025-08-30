Sakarya'da sokakta infaz: Baba öldürüldü, dört yaşındaki oğlu yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sokakta ailesinin yanında silahlı saldrırıya uğrayan Ömer Akbay (35) hayatını kaybetti. Saldırıda Akbay'ın 4 yaşındaki oğlu yaralandı. Korkunç saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu. Akbay’ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı.

Saldırı, Ömer Akbay, eşi ve oğlu alışverişten dönerken yaşandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacağından yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Saldırı anı kameralara böyle yansıdı

OTOMOBİLDEN İNİP ATEŞ AÇTI Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ellerinde poşetlerle eşi ve çocuğuyla sokakta yürüyen Ömer Akbay’a, otomobilden inen 1 kişinin tabancayla ateş açtığı, sonrasında ise yanındaki 1 kişiyle birlikte kaçtığı anlar yer aldı.

Kaçan iki şüpheli güvenlik güçlerince aranıyor.

KONYA'DA DA BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI



Konya’da da geçtiğimiz hafta benzer bir olay yaşanmıştı. Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana gelen saldırıda Mehmet Koçyiğit (33) ve 11 yaşındaki oğlu S.K.t (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Baba olay yerinde oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının 60 yaşındaki faili mısır tarlasında saklanırken yakalanmıştı.