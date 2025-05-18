Sakarya'da spor tarihine ‘şölen’ adıyla yazılacak gece: “Sakarya bisikletin, sporun ve kardeşliğin şehri olarak anılacak”

Dünyada ilk kez UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları, aynı takvim içerisinde ve aynı şehirde gerçekleştirilecek.



Başkan Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde Büyükşehir, ülkenin tanıtımına büyük katkı sunacağı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek bu dev organizasyon öncesinde Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda görkemli ve şölen tadında bir tanıtım programına imza attı.

YOĞUN KATILIM



Programa Başkan Alemdar’ın yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, City Mountain Bike Programı CEO’su Kristoph Bruyneel, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir bürokratları, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, STK temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda sporsever katıldı.



YÜCEL ARZEN KULAKLARIN PASINI SİLDİ



Binlerce sporseverin buluştuğu, coşkunun salona sığmadığı gece ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen’in ülkeye iz bırakan vatan şairi Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinden, vatan ve bayrak temalı birçok kült eserden bestelenen parçaları seslendirdi.



Konser anında ışıklar ve ritme kapılan katılımcılar, şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Nefeslerin tutulduğu bisiklet şovları, halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterileri ise geceye adeta damga vurdu.



Emin Müftüoğlu

54 ŞANSLI KİŞİYE BİSİKLET HEDİYESİ



Görkemli tanıtımda 54 şanslı kişiye program içerisinde düzenlenen çekilişle bisikletleri takdim edildi.



“Sakarya’nın gücünün arkasında ulaşımı, altyapısı ve tesisleri var”

Başkan Yusuf Alemdar, Sakarya’nın bisiklet şehri olarak anılmasının arkasında güçlü ulaşım ağı, alt yapısı ve tesisleşmesinin olduğunu ifade ederek, “Sporun, bisikletin, kardeşliğin kenti, başarılarla dolu geçmişin izlerini geleceğe emin adımlarla taşıyan şehirdesiniz. Hamdolsun bugüne kadar 5 büyük organizasyona imza attık ve 6’ncısına ev sahipliği yapacağız. Haziran’da gerçekleştirilecek olan iki büyük organizasyona dünyadaki, Türkiye’deki ve şehrimizdeki tüm sporseverleri bekliyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Sakarya bisiklet şehri olma özelliğiyle daima öne çıkıyor. Tüm organizasyonlara ev sahipliği yapmasının arka planında ulaşımı, altyapı ve Avrupa standartlarında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi var. Vadimiz bize bu anlamda büyük olanak sunuyor.” dedi.



"SAKARYA DAİMA KARDEŞLİĞİN GÜCÜYLE ANILACAK"



Alemdar, dünyanın dört bir yanından şampiyonları Sakarya’da ağırlamaktan onur duyacaklarını kaydederek şehrin gönüllerde daima renklerin birleştiği, kardeşliğin gücüyle anılacağını vurguladı ve şöyle dedi: “Yeşiliyle, doğasıyla, zengin kültürüyle, turizm cenneti destinasyonlarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Sakarya’mızda onlarca ülkeden, yüzlerce şampiyon sporcumuzu ağırlamaktan onur duyacağız. Bu kadim şehir, dünyanın farklı renklerinin birleştiği, kardeşliğin gücüyle, sporun birleştirici yönüyle anılacak ve gönüllerde daima güzel hatıralarla yer alacaktır. Sakarya’mız bisiklet şehri, Sakarya kardeşliğin şehridir. Ben gençlerimize bisiklet alanında yürütülen çalışmaları yakından takip ederek Spor Şehri Sakarya’ya katkı sunmalarını öneriyor ve bunu temenni ediyorum.”



Kristoph Bruyneel