Sakarya'da spor tarihine ‘şölen’ adıyla yazılacak gece: “Sakarya bisikletin, sporun ve kardeşliğin şehri olarak anılacak”

"ATILAN TOHUMLARIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Bugün buraya gerçekten çok büyük bir heyecan ve mutluluğu bir arada yaşıyorum. Yıllar önce Sakarya’ya bisikletle ilgili atılan tohumların bugün karşılığını alıyoruz. Bisiklet ailesine verdiği destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.



"LİDERLİĞİNİZ VE CESARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"



UCI adına konuşan City Mountain Bike CEO’su Kristoph Bruyneel: “Burada olmak benim için çok gurur verici. Haziranda büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaksınız. Bu organizasyonlar yapısı gereği çok kolay organizasyonlar değil. Bu büyük bir cesaret ister. Liderliğiniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan Yusuf Alemdar. Bu yatırımlar dünyaya büyük ilham oluyor.” diye konuştu.



UCI NEFES KESECEK: ÖNCE ŞAMPİYONA, SONRA KUPA...



Yemyeşil doğanın ortasında sessiz bir süratle, sadece nefeslerin duyulduğu bir ritimle Sakarya’da bisiklet heyecanı start verecek.



Sakarya’da 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde (hafta sonu) Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası başlayacak. 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde (hafta sonu) ise yine aynı parkurda UCI Eliminatör Dünya Kupası heyecanı yaşanacak.



Her viraj, her engel ve her atak bu mücadeleyi daha da unutulmaz kılacak. Dünyanın dört bir yanından en iyi dağ bisikletçilerini bir araya getirecek bu organizasyonlar, dünyada ilk olması sebebiyle Sakarya’nın bisikletin en önemli merkezi olma iddiasına adeta ispat niteliğinde olacak.



30’dan fazla ülkeden kota kazanan seçkin sporcular yarışlara katılacak ve Sakarya, sporun evrensel diliyle dünyayı selamlayacak.