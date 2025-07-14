Sakarya'da şüpheli ölüm

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesi Bakallar mevkisinden aldığı arsaya prefabrik ev yapan Fevzi Candemir'den iki gündür haber alamayan yakınları, bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan araştırma sonucu Candemir, bahçesine hayvanları için yaptığı barakanın önündeki tahta parçalarının altında bulundu.



Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Candemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.