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Sakarya'da tapu kavgası: Serdivan ilçesinde bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 21:26

Sakarya'da tapu kavgası: Serdivan ilçesinde bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta Ç.G, ağabeyi B.G. ile tapu meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ç.G. (54) üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'ye (31) ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, B.G, D.G. ve T.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Cesetler, incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ailenin bir çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi.

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