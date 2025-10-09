Sakarya'da tarihi uyuşturucu operasyonu: 100 kilo uyuşturucu bagajda bulundu
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan bir araçta 100 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şehrin tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu olan baskında 1 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Yapılan çalışmalarda, Irak uyruklu F.Y.H. (36) isimli şahsın kullandığı araç, Anadolu Otoyolunda durduruldu.
Yapılan aramada cipin bagaj bölümüne gizlenmiş 100 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şehrin tarihine en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenilen baskında şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
