Sakarya'da TIR kazası: D-650'de araç kuyruğu oluştu

D-650 kara yolu Karaçam Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamette seyir halinde olan A.S. idaresindeki TIR ile S.T. idaresindeki TIR çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kara yolunun Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.