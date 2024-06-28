Sakarya'da TIR ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde TIR ve otomobil çarpıştı. Kaza sonyu iki kişi yaralandı.

Sakarya'da TIR ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Taraklı'da Murat K'nin kullandığı TIR, Taraklı-Göynük-Gölpazarı kavşağında, Tahir B. idaresindekiotomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik işaret levhasına vurarak durabildi.

Kazada, sürücü Tahir B. ile otomobildeki Marieana D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'da TIR ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı - 1
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