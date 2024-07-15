Sakarya'da tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Sakarya'da tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı

Adapazarı Pamukova D-650 karayolu Geyve Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde Adapazarı istikametinden Bilecik istikametine giden M.B. idaresindeki 34 UJ 4099 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü M.B ambulansla kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Sakarya Bilecik Karayolunda bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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