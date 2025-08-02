Sakarya'da trafik kazası: Beton mikseri fındık tarlasına devrildi

Sakarya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, fındık tarlasına devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: Beton mikseri fındık tarlasına devrildi

’nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen beton mikseri kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ, HAFİF YARALANDI

Kazada hafif yaralanan sürücü, devrilen araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

ile ilgili inceleme başlatıldı.

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