Sakarya'da trafik kazası: Takla atan otomobili bırakıp kaçtı

Adrese ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışarak yaralanan kadını, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



KAZA ANINI ANLATTI

Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Tarık Vural Ertürk ise olay anını anlattı. Ertürk, “Ben yan yoldan caddeye girdim. Yaklaşık 40-50 metre ilerledikten sonra arkamdan hızla gelen araba önce benim aracımın iki kapsının ortasına vurdu daha sonrasında savruldu, orta refüje vurmamak için tekrar benim üzerime doğru gelmeye başlayınca ben kendimi iki ağacın arasına attım. Diğer otomobil ağaca vurdu ve takla attı. Arabada bir kadın bir de erkek vardı. Kadını ambulans götürdü, bilinci yarı kapalıydı. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı, burada görgü şahitleri de mevcut. Kaçan şoför 30, diğer yaralanan kadın ise 25-26 yaşlarındaydı. Çok şükür bende bir yara yok” dedi.