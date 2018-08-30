Sakarya'nın Ferizli ilçesi, Ağacık Mahallesi'nden Gölkent istikametine giden Nurettin Tüzer (66) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü Tüzer, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Ferizli ilçesi, Ağacık Mahallesi'nden Gölkent istikametine giden Nurettin Tüzer (66) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi.