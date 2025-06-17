Sakarya'da üç TIR birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

D-650 Karayolu Bilecik istikametinde seyreden 42 ABN 501 plakalı TIR kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.



Bu sırada TIR, Sakarya istikametinde seyreden 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı TIR'larla çarpıştı.



Çarpışmanın ardından 3 TIR'da yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı TIR'ların sürücüleri, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında 42 ABN 501 plakalı TIR'ın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Karayolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, kapalı olan Sakarya istikametinde araçları kaldırma çalışması devam ediyor.



Öte yandan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.