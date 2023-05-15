Sakarya'da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Dağdibi mevkisindeki boş arazide hareketsiz yatan birinin olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi B.T. (20) olduğu tespit edildi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi merkezine kaldırıldı.



Vekil imam olarak görev yaptığı öğrenilen B.T'nin vücudunda darp izlerine rastlayan ekipler, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

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