Sakarya'da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu. Öğrencinin vücudunda darp izleri tespit eden ekipler, cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

Sakarya'da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

'nın Adapazarı ilçesi Dağdibi mevkisindeki boş arazide hareketsiz yatan birinin olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi B.T. (20) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi merkezine kaldırıldı.

Vekil imam olarak görev yaptığı öğrenilen B.T'nin vücudunda darp izlerine rastlayan ekipler, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

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