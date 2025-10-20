Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17-19 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 160.89 gram bonzai, 57 adet uyuşturucu hap, 26.30 gram metamfetamin, 1.36 gram bonzai hammaddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 490 TL, iki ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.