Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, eylül ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Sakarya genelinde birçok adrese farklı tarihlerde operasyon düzenlendi.



Gerçekleştirilen 31 operasyonel faaliyette 40 şüpheli yakalandı, 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 20'sine uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 21'ine şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2'sine ise 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.



operasyonlarda; 2 bin 369 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ayrıca yapılan ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında 1 adet tabanca ele geçirildi.



Narkotik suçlar kapsamında aranması olan 18 şüpheli de yakalanarak adli işlemler neticesinde ceza infaz kurumuna teslim edildi.