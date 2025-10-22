Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, madde imal ve ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Serdivan ilçesinde O.U.'nun (46) konakladığı otel odası ve aracında yapılan aramada, 547 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Sapanca'da yürütülen planlı faaliyet kapsamında üst aramasında 350 gram sentetik uyuşturucu ve 1 cep telefonu bulunan B.E.Y. (26) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U. ve B.E.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

