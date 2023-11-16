Sakarya'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin evine, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evi ve aracındaki aramada 1 kilo 75 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 3 ecstasy hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 78 av tüfeği fişeği, 1 esrar öğütme aparatı ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.