Sakarya'da vahşet: 8 köpek zehirlenerek öldürüldü

Sakarya'dan köpek katliamı haberi geldi.



26 Nisan'da Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki tarım arazisinin çeşitli noktalarına bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen tavuk parçalarını yiyen 8 köpek ölü bulundu.

Durumu fark edenler, Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Sakarya Temsilciliği'ne haber verdi. İhbar sonrası adli süreç başlatılırken, bölgedeki tavuk parçalarından numune alındı.



"ŞİKAYETÇİ OLDUK"



Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Sakarya İl Başkanı Betül Sakalısarı "Adli süreç başlatıldı ve sahipli iki canın da sahipleri şikayetçi oldu. Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği olarak bizler de şüpheli şahıstan şikayetçi olduk. Olayla ilgili işlemler devam ediyor." dedi.

