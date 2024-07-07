Sakarya'da yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğuldu

Arkadaşlarıyla Sapanca'dan Karasu Sahil Park'a gelerek denize giren Caner İ. (31), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, cankurtaran, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Caner İ'nin bulunması için dalgıçların su altından, cankurtaran ve sahil güvenlik ekiplerinin jet ski ve botlarla su yüzeyinden yürüttüğü çalışmalara dron ile havadan destek verildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Caner İ'nin kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzakta cansız bedenine ulaşıldı.

Yeni Mahalle'de Karasu Limanı'nın batı kısmında da bir kişinin dalgalara kapıldığı ihbarı alan ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu kayıp kişinin cansız bedeni bulundu.

Cesedi bulunan kişinin Moldova uyruklu İgor P. (35) olduğu belirlendi.

Bölgeye gelen Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde etkili olan yoğun dalga ve dip akıntısı nedeniyle kaymakamlıklarca denize girilmesi yasaklanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...