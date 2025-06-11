Sakarya'da yayla evi alev alev yandı

Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'da yayla evi alev alev yandı

Olay, Hendek ilçesindeki Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi.

Yayladaki bir evde henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evden geriye beton ve demir yığınları kalırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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