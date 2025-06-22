Sakarya'da yedek parça deposunda yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yedek parça deposunda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sakarya'da yedek parça deposunda yangın

Zirai Aletler Sanayii'nde bir traktör firmasına ait fabrikanın yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sakarya'da yedek parça deposunda yangın - 1

İtfaiye erleri ve çevredekilerin, depo ve çevresinde hasar görmeyen parçaları tahliye ettiği yangında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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