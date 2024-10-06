Sakarya'da yoğun koku alarmı!

Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi yakınlarında oturanlar, dün akşam saatlerinde yoğun kimyasal koku almaya başladı. İhbar üzerine 6 uzman personel ve iki araçtan oluşan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi bölgeye sevk edildi. Ekip Jandarma desteğiyle bölgede inceleme başlattı.



Koku yayılan alandan numune alan ekipler, bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada da inceleme yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kokunun oluştuğu alanda insan sağlığına etki edecek bir sorun olmadığı anlaşılmıştır" denildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.



