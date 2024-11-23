Sakarya'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre kuvvetli sağanak yağışın, bugün öğle saatlerinden sonra 500 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışı şeklinde etkili olacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı. Uyarıların ardından Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile bazı bölgeler beyaza büründü.

