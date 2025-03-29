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Sakarya'da 3 katlı evin son katı alev alev yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 katlı evin son katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'da 3 katlı evin son katı alev alev yandı

Seyfeler Mahallesi 13005. Sokak'ta meydana gelen olayda, O.O.'ya ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye , polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu.

, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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