Sakarya'da 32 yılla aranıyordu polise yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ile güven ortamının sağlanması adına denetim ve çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. isimli şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

