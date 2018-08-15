Son dakika haberi!

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu, 222 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 56 sanık da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Duruşmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müşteki avukatları, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un yanı sıra izleyiciler de hazır bulundu.



Sabah saatlerinde duruşmanın yapılacağı Ferizli Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler görev yaptı.



Bir süre spor salonunun girişinde bekleyen sanık yakınları, kimlik kontrolü yapılarak ve x-ray cihazından geçirilerek duruşma salonuna alındı.



Mahkeme Başkanı'nın dava sürecini anlatan kısa konuşmasının ardından karar açıklandı.



Mahkeme heyeti, davanın bir numaralı sanığı meslekten ihraç edilen 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'u "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 mağdur için toplamda 95 yıl 7 ay 15 gün, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.



Heyet, eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in de "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 mağdur için toplamda 95 yıl 7 ay 15 gün, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Sanıklardan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Bahri Gürhan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.



Diğer sanıklardan Yavuz Soyer, Kayhan Demir, Murat Çakmaklı, Levent Yıldız, İlyas Akıllı, Burhan Kılınç, Celil Ciğerci, Özgür Özsoy, Ayhan Çanğer, Murat Kaya, Ahmet Kale, Cevdet Başdar, Erkut Çörtenlioğlu, Tamer Altınay, Kemal Erseçen, Cabbar Barındık, Rıdvan Gündoğdu, Ahmet Özdemir, Hakan Özer, Mehmet Yüzeç, Mesut Demirözer, Emre Yıldırım, Cem Günay Ahat, Sinan Gümüş, Celal Uslu, Mustafa Bekar, Murat Peker, Birol Hamarat, İbrahim Candar, Tuncay Çakıroğlu, Ali Bülbül, İsmail Şahin, Emre Aydın, Cengiz Zeybek, Dursun Çördük, Halil Çetin, Mehmet Altıntaş, Yalçın Emre Kale, Fatih Sevenol, Recep Uğur, Selçuk Aksoy, Eren Özden, Doğan Aydın, Koray Ufaklı, Yıldırım Yılmaz, Fatih Gümüş ile Hakan Güler'in yanı sıra sivil sanık Emrah Boyalı'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay, Alaattin Baştan, Ali Şahin, Emre Metin, Adem Kapucu, Ümit Ahlat'a ise aynı suçtan 13 yıl dörder ay hapis cezası verildi.



Sanıklardan Emre Metin, Adem Kapucu ve Ümit Ahlat ayrıca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar ay, İsmail Şenyüz ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



"Ateşli silah kullanmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 5 ay hapis cezası alan sanıklar Ayhan Çanğer, Ahmet Kale, Cevdet Başdar, Erkut Çörtenlioğlu, Kemal Erseçen, Celal Uslu, İsmail Şahin, Emre Aydın ve Mustafa Kütük hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.



164 sanığın tüm suçlardan beraat ettiği davada, İsmail Şenyüz ve Mustafa Kütük'ün hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, bir Başsavcıvekili ve beş savcı tarafından hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasa'yı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyordu.



Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar veriliyordu.



Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyordu.



İlk duruşması 3 Nisan 2017'de gerçekleştirilen Sakarya'daki darbe girişimi davasında, mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.



Mahkeme heyeti, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve ''Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.