Sakarya'daki fabrika yangını kontrol altında

Sakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında iki itfaiye erinin tehlike atlattığı öğrenildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, üzerinde bulundukları itfaiye aracının sepeti, alev aldı. Yanma tehlikesi geçiren itfaiye erleri, sepeti terk edip aracın merdiveninden aşağı indi.