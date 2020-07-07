Sakarya'daki havai fişek fabrikasının 2 sahibi gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibi, adliyeye sevk edildi.



Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla fabrikanın sahibi 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.R.E.C. ve Y.C, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Buradaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin, buradaki işlemleri devam ediyor.



BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen, 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama ve yangın olayıyla ilgili Başsavcılığın talimatıyla Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında, olayın meydana gelmesinde ilk etapta kusur ve ihmali bulunduğu değerlendirilen şüpheliler fabrika sorumlu müdürü A.A, ustabaşılar H.A.V. ve E.Ö. ile iş güvenliği uzmanı A.B'nin tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüphelilerin ve alınan 100'ün üzerindeki diğer çalışanların birbiriyle örtüşen beyanları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işverenin, alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak iş güvenliğini işçinin inisiyatifine ve özenine bırakmadan tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlülüğünün de bulunduğu dikkate alındığında söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilmiş olup 7 Temmuz günü sabah saatlerinde gözaltı talimatı verilmiştir."



Açıklamada, fabrika sahipleri A.R.E.C. ve Y.C'nin gözaltına alındığı ve ifade işlemlerine devam edildiği aktarılarak, "Soruşturma bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.



4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi sürüyor.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

