Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada can kaybı 2'ye yükseldi

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.



FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI



Soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheliden ifadeleri alınan 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI



Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi Kocaeli Şehir Hastanesi'nde devam eden bakımda Eray Kızıldağ'dan (22) acı haber geldi. Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren Kızıldağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.