Sakarya'daki patlama anını anlattılar: İlk patlama şok etkisi yarattı

Başaran ve Kadriye Alkan çifti; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında birlikte çalışıyordu.

Yaşadıklarını anlatan Başaran Alkan, ''Patlama sesiyle birlikte çatının çöktüğünü gördüm. Kafama ve omzuma bir şeyler düştü. Direkt yerdeydim ve toz dumandı her yer'' dedi.



Büyük panik yaşayan çift, patlamanın ilk dakikalarında birbirlerini bulup canlarını kurtarmayı başardı.

''EŞİMİ GÖRDÜM, YARALIYDI''

Kadriye Alkan, ''Masanın altında biraz bekledik sonra çıkışa doğru yöneldik çıkınca arkama baktım. Eşimi gördüm yaralıydı. Koluna girdim hemen oradan uzaklaştık'' dedi.

Patlama sırasında fabrikada bulunanlardan biri de; elektrikçi olarak çalışan Recep Ersoy'du.



''GERİYE BAKTIĞIMDA FABRİKA YOKTU''

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Ersoy; hastanedeki ilk müdahalesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

Ersoy, ''İlk vurdu, şok etkisi yarattı. İkincide biz ormana kaçtık zaten. Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu zaten. Sadece patlıyordu hala patlıyordu''

VATANDAŞLAR DA YARDIM ETTİ

Bazı vatandaşlar da patlamanın ardından yaralılara yardım için fabrikaya koştu.



Bölgede simitçilik yapan Kenan Esenboğa; müdahale sırasında bayıldığını söylerek şunları anlattı:

''Patlamanın olduğu yer yaklaşık sanki nükleer bombanın düştüğü yer gibi derin bir çukur ve etrafa onlarca kiloluk molozların ve demirlerin fırlamış olduğu bir alan göreceksiniz''