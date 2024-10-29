Sakarya'da piknik tüpü patladı, yangın çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde apartmanın ikinci katında bulunan evin balkonundaki piknik tüpü patladı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da piknik tüpü patladı, yangın çıktı

Olay, Beşköprü Mahallesi 3165. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katının balkonunda bulunan evin balkonundaki piknik tüpü patladı.

sesini duyarak korku ile dışarıya çıkan ev halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerince patlama sonucunda çıkan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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