Sakarya'ya lapa lapa kar yağdı

Sakarya'da yüksek kesimlerin ardından kampüs bölgesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Sakarya'ya lapa lapa kar yağdı

'da yağmurla karışık yağan kar, üniversite bölgesine lapa lapa düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sakarya'nın bazı bölgeleri yağışla birlikte beyaza büründü. Serdivan ilçesinde bulunan üniversite kampüsünde de etkisini göstermeye başladı.

Lapa lapa yağışı gören bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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