Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı

İzmir'den Sakarya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukova ilçesine İzmir'den otomobille madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu bir otomobil, Mekece Mahallesi mevkisi girişinde durduruldu.

Otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında 2 bin 520 sentetik ecza ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan O.M.Ö. (27) ve Ö.Ö. (33), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

