Sakatat arası uyuşturucu! 4 kişi tutuklandı

Adana'da sakatat parçalarının içerisine zulalanmış bavulun içerisinde 44 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakatat arası uyuşturucu! 4 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerden gelen sevkiyatının önüne geçmek için yaptığı çalışmalar sırasında sakatat taşıyan panelvan araç içerisinde esrar olduğu bilgisine ulaştı.

Narkotik polisler söz konusu aracı takip edip durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada sakatat parçalarının içerisine zulalanmış bir valiz buldu. Valizin içinde ise 44 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Orhan A. (30), Furkan A. (23), Haydar Talip C. (24), Deniz K.(33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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