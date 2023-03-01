Şakayla başlayan kavga ölümle bitti

İstanbul'da çocukların parktaki şakalaşması cinayetle sonuçlandı.



Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe'de bulunan bir parkta gerçekleşti. İddiaya göre arkadaşlar Ö.F.D. (15) ile H.B.'nin (13) parktaki şakalaşması kısa sürede kavgaya döndü.

H.B. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, Ö.F.D.'ye doğru hamle yaptı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Ö.F.D. göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yere yığılırken, H.B. olay yerinden uzaklaştı. ihbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan Ö.F.D. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.F.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI MERAK EDEREK HASTANEYE GİDİNCE YAKALANDI



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bıçakladığı arkadaşını merak ettiği için hastaneye gelen H.B.'yi, hastanede gözaltına aldı.

Şüpheli H.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.