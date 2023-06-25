Şakayla başlayan kavganın ardından dükkanı kurşunlandı

İstanbul’un Güngören ilçesinde şaka ile başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Zülküf Salık isimli vatandaşın dükkanı kavganın ardından kurşunlanırken, polis ekipleri  silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Şakayla başlayan kavganın ardından dükkanı kurşunlandı

Güngören’de iddiaya göre Zülküf Salık'ın dükkanı, şaka ile başlayan kavganın ardından kurşunlandı.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

Şakayla başlayan kavganın ardından dükkanı kurşunlandı - 1

İddiaya göre, Zülküf Salık saat 19.00 sıralarında atölyenin önünden geçen bir arkadaşı ile "Yeni araba almışsın, parayı bulmuşsun" diye şakalaştı. Ardından ikili arasındaki şakalaşma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Ancak bir süre sonra otomobille tekstil atölyesinin önüne gelen bir kişi, silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında atölyede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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