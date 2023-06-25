Şakayla başlayan kavganın ardından dükkanı kurşunlandı

İddiaya göre, Zülküf Salık saat 19.00 sıralarında atölyenin önünden geçen bir arkadaşı ile "Yeni araba almışsın, parayı bulmuşsun" diye şakalaştı. Ardından ikili arasındaki şakalaşma kavgaya dönüştü.



Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.



Ancak bir süre sonra otomobille tekstil atölyesinin önüne gelen bir kişi, silahla ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında atölyede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

