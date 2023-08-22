"Sakin şehir" Finike'de deprem tedirginliği: 7 büyüklüğünde deprem ve 2,5 kat zemin büyümesi

"ZEMİN, PLAJDAKİ KUMUN AYNISI"



Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Nihat Dipova, ilçenin yakınındaki 3 diri fay hattının şimdiye kadar büyük depremler ürettiğini söyleyerek, "Bu tehlike, zeminde nasıl bir etki yaratacak, bunu araştırmak için sondajlar, deneyler ve analizler yaptık. Çalışmanın henüz ilk bölümünü tamamladık. Zemin gevşek bir alüvyon, plajdaki kumun aynısı. Yer altı su seviyesi, yüzeye çok yakın. Sıvılaşmadan kuşkulandık ve çalışmalara başladık. Yaptığımız analizlerin sonucunda ne yazık ki çalıştığımız bütün noktalarda, deprem büyüklüğü sonucunda sıvılaşma bekleniyor." dedi.



"DEPREMİN ŞİDDETİ, 2,5 KAT FAZLA HİSSEDİLECEK"



Bölgede çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Dipova, "1926 yılında 6,5 büyüklüğünde olan depremin özelliklerine göre, analizleri tekrar ettik ve o depremde de sıvılaşma olduğu ortaya çıktı ancak o dönemde alanlarda yapılaşma yoktu. Sıvılaşmadan başka ortalama 2,5 kat büyüklüğünde bir zemin büyütmesi de çıkıyor. Depremin şiddeti, kayada hissedilenden 2,5 kat fazla hissedilecek. Çözümleri mümkün. Öncelikle bu alanı yapılaşma dışında ihtiyaçlar için kullanmak gerekir. Bu ova aslında çok değerli bir tarım alanı; tarımsal işlevinin sürdürülmesi deprem açısından da faydalı. İnşa edilmesi zorunlu yeni yapılar ve mevcut yapılara da en uygun yöntem belirlenerek, zemin iyileştirmesinin yapılması gerekiyor." diye konuştu.



"KAHRAMANMARAŞ VE VAN DEPREMLERİ İLE AYNI İVMEYE SAHİP"



Finike için deprem tehlikesinin oldukça büyük olduğunu belirten Prof. Dr. Dipova, "Bu faylardan 2'si daha önce 6.5 büyüklüğünde deprem üretmiş. İleriye dönük hesaplamalarımızda, 7 büyüklüğünde deprem yaratabileceği ortaya çıkıyor. Bu deprem kaynakları, sahile çok yakın. Çalıştığımız bölgede de 0,35 g ve 0,40 g arasında ivmeye maruz kalınacağı ortaya çıktı. Gerçekleşmiş depremler ile karşılaştıracak olursak; Kahramanmaraş'ın bazı bölgeleri, Van şehir merkezindeki depremler ayarında bir ivmeye maruz kalınacağı anlamına geliyor." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin